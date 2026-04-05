Atrapados 133 - Capítulo 36: Persecución por encerrona y hallazgo de miguelitos
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros enfrentó diversos procedimientos policiales marcados por intensas persecuciones, detenciones y situaciones de alto riesgo en distintos puntos de la capital.
Uno de los casos más impactantes se registró en la comuna de Quilicura, donde un camión evadió una fiscalización y protagonizó una peligrosa huida por pasajes estrechos. Durante la persecución, uno de los ocupantes descendió del vehículo para escapar a pie, siendo seguido por Carabineros. En el operativo, los funcionarios lograron detener a otro sujeto que intentó ayudar en la fuga, quien portaba una pistola.
En otro procedimiento, Carabineros acudió rápidamente a un domicilio luego de recibir una denuncia por violencia intrafamiliar. En el lugar, un hombre había ingresado a la casa de su expareja armado con una pistola y la estaba amenazando, situación que fue controlada a tiempo para evitar consecuencias mayores.
Persecución por encerrona y hallazgo de miguelitos
El capítulo también mostró una persecución a un vehículo involucrado en una encerrona, el cual contaba con sistema GPS.
Gracias a este seguimiento, Carabineros logró ubicar el automóvil y detener a los delincuentes, quienes transportaban miguelitos en su interior, elementos comúnmente utilizados para dificultar la acción policial durante las fugas.
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