Atrapados 133 - Capítulo 35: Encerronas frustradas, violentas fugas y delincuentes detenidos
En un nuevo capítulo de Atrapados 133, acompañamos a Carabineros y personal de seguridad municipal de diversas comunas en una serie de intensos procedimientos policiales en la Región Metropolitana, marcados por persecuciones, detenciones y arriesgadas maniobras.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en Quilicura, donde dos sujetos que se encontraban a punto de concretar una encerrona huyeron de Carabineros dando inicio a una persecución donde incluso lanzaron miguelitos para dificultar su captura. Todo terminó tras una colisión que permitió la detención de uno de ellos, mientras el otro logró escapar. El vehículo tenía encargo por robo y en su interior se halló un arma de fuego.
Intensa persecución policial
Mientras que en Ñuñoa un delincuente protagonizó una peligrosa fuga en un auto robado, chocando contra patrullas, buses y vehículos particulares, además de ignorar todo tipo de señaléticas. En su intento por huir de los policías, el sujeto se lanzó del auto en movimiento y escapó a pie, sin embargo, de nada sirvió ya que de igual forma resultó detenido.
En Buin, en tanto, equipos municipales realizaron una persecución a más de 120 km/h contra delincuentes que realizaban un "tour delictual", siendo finalmente interceptados en San Bernardo.
Y, en la misma comuna, Carabineros detuvo a un sujeto prófugo con 13 antecedentes previos tras huir de un control de identidad. Además, fue intervenido un punto de droga, donde se aprehendió a dos personas.
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