Atrapados 133 - Capítulo 38: Detenciones nocturnas y rescates impactantes

19 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros tuvo que avanzar con rapidez para salvar la vida de un hombre que se desangraba en la calle. Había sido atacado por un conflicto familiar y cada segundo contaba para salvarlo.

El victimario estaba completamente identificado y fue cuestión de tiempo para que los uniformados llegaran hasta su domicilio para detenerlo.

Carabineros en la zona sur

Una persecución policial llevó a una patrulla policial a recorrer las calles de la ciudad y detenerse en La Pintana. Cuatro antisociales estaban arriba de un auto, presuntamente robado y del cual solo pudieron detener a uno, que resultó ser menor de edad.

Atrapados 133 / Mega

Al descubrirlo en flagrancia, deshaciéndose de una pistola y las llaves de un vehículo, quedó en internación provisoria mientras dure la investigación.

Además, oficiales detuvieron al agresor de un adulto mayor en Puente Alto.

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