"Fue un shock": Luis Jara se sincera sobre el episodio que lo obligó a dejar Estados Unidos
Patrocinado por Coolbet
En este capítulo de Only Friends, Luis Jara se sinceró sobre su abrupta salida de Estados Unidos, a mediados del año 2024.
Cabe señalar que el cantante chileno residía en Miami desde el año 2021. Sin embargo, su situación migratoria cambió drásticamente, obligándolo a regresar a Chile y con una prohibición de 10 años de pisar suelo estadounidense.
"Yo creo que fue un shock para mí y sobre todo para mi hijo menor", dijo de entrada el también rostro de televisión.
Luis Jara recuerda difícil momento
Jara aseguró que es "doloroso que te digan que no puedes entrar por una circunstancia que tiene que ver con hacerle un beneficio a una fundación".Ir a la siguiente nota
Aseguró que se tergiversó el tema, al afirmar que intentó ingresar a Estados Unidos a sus músicos sin permiso de trabajo.
"Ellos fueron por un día a tocar un beneficio y esa confusión aún no se aclara. Yo no tengo un afán ni soy del tipo de persona que pase por arriba de la ley, pero cuando esto comenzó a salir a la luz pública, es muy difícil para mí explicarlo", aclaró.
Leer más de