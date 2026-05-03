Atrapados 133 - Capítulo 40: Peleas en Estación Central y vecinos "hacen justicia" en Puente Alto
En un nuevo capítulo de Atrapados 133, seguiremos a Carabineros y seguridad ciudadana a distintos puntos de la Región Metropolitana en sus operativos.
El episodio comenzó con una intensa persecución por Santiago Centro, donde personal de seguridad dio caza a un peligroso motochorro que aterraba a las calles capitalinas.
Peleas y la justicia por sus propias manos
Luego nos trasladamos hasta Estación Central, donde seguridad ciudadana recibió una denuncia por ruidos molestos en un departamento de esta comuna.Ir a la siguiente nota
Al llegar a esta ubicación, el personal se encontró con dos tipos muy agresivos, en especial uno de ellos, quien sin medir consecuencias sacó un cuchillo desde el interior de su hogar y comenzó a atacar a los hombres, los que se vieron obligados a reprimirlo con fuerza.
Asimismo, nos trasladamos hasta Puente Alto, donde varios vecinos estaban mirando a un sujeto que se encontraba parapetado sobre los techos de las casas. Carabineros llegó con urgencia al lugar, ya que les avisaron que posiblemente lo querían linchar.
Las fuerzas policiales llegaron a tiempo e intentaron hacer bajar al hombre. Sin embargo, este no hizo caso, lo que propició que los vecinos subieran al techo y tomaran la justicia por sus propias manos, empujando al tipo desde el techo y golpeándolo, mientras Carabineros se lo llevó detenido.
Leer más de
Más Capítulos
-
Atrapados 133 - Capítulo 39: Persecuciones, robos y lanzas chilenos en Europa
-
Atrapados 133 - Capítulo 38: Detenciones nocturnas y rescates impactantes
-
Atrapados 133 - Capítulo 36: Persecución por encerrona y hallazgo de miguelitos
-
Atrapados 133 - Capítulo 35: Encerronas frustradas, violentas fugas y delincuentes detenidos
-
Atrapados 133 - Capítulo 33: Ataque contra funcionario en Estación Central y sujetos parapetados en La Granja
-
Atrapados 133 - Capítulo 32: Una extensa persecución termina con impactante choque