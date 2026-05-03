Atrapados 133 - Capítulo 40: Peleas en Estación Central y vecinos "hacen justicia" en Puente Alto

03 may. 2026 - 23:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Atrapados 133, seguiremos a Carabineros y seguridad ciudadana a distintos puntos de la Región Metropolitana en sus operativos.

El episodio comenzó con una intensa persecución por Santiago Centro, donde personal de seguridad dio caza a un peligroso motochorro que aterraba a las calles capitalinas.

Atrapados 133 / MEGA

Peleas y la justicia por sus propias manos

Luego nos trasladamos hasta Estación Central, donde seguridad ciudadana recibió una denuncia por ruidos molestos en un departamento de esta comuna.

Al llegar a esta ubicación, el personal se encontró con dos tipos muy agresivos, en especial uno de ellos, quien sin medir consecuencias sacó un cuchillo desde el interior de su hogar y comenzó a atacar a los hombres, los que se vieron obligados a reprimirlo con fuerza.

Asimismo, nos trasladamos hasta Puente Alto, donde varios vecinos estaban mirando a un sujeto que se encontraba parapetado sobre los techos de las casas. Carabineros llegó con urgencia al lugar, ya que les avisaron que posiblemente lo querían linchar.

Las fuerzas policiales llegaron a tiempo e intentaron hacer bajar al hombre. Sin embargo, este no hizo caso, lo que propició que los vecinos subieran al techo y tomaran la justicia por sus propias manos, empujando al tipo desde el techo y golpeándolo, mientras Carabineros se lo llevó detenido.

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