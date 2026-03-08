Atrapados 133 - Capítulo 32: Una extensa persecución termina con impactante choque
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros enfrentó distintos procedimientos policiales marcados por persecuciones, detenciones y situaciones inesperadas durante los operativos en terreno.
Uno de los primeros casos ocurrió tras una persecución a un vehículo en la que también participaron funcionarios municipales en motocicleta. Durante la huida, uno de los sujetos lanzó un bolso al patio de una casa. Posteriormente, Carabineros logró recuperarlo y descubrió que en su interior había un arma de fuego.
En otro procedimiento, Carabineros siguió a un delincuente tras un presunto lanzazo. Luego de varios minutos lograron encontrarlo, momento en que el sujeto intentaba aparentar tranquilidad sosteniendo una biblia en sus manos. Sin embargo, al revisar sus antecedentes se confirmó que se encontraba prófugo por un robo con sorpresa.
Persecución terminó con choque y detenido por receptación
El capítulo también mostró una extensa persecución a un vehículo con encargo por robo. El seguimiento se mantuvo por varios minutos hasta que el conductor sufrió un violento choque. Pese al impacto, el piloto logró escapar del lugar, mientras que su copiloto fue detenido por Carabineros.
Tras el accidente, familiares y vecinos del detenido llegaron al lugar e intentaron defenderlo, incluso insultando a los funcionarios policiales.
