Atrapados 133 - Capítulo 29: Persecuciones policiales, asaltos violentos y particulares detenciones

08 feb. 2026 - 23:04 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros se trasladó hasta Quilicura para detener a un hombre con orden de detención vigente. En el calabozo, el sujeto rompió su ropa y se golpeó contra la pared para acusar malos tratos de los funcionarios.

Tras lo anterior, un equipo policial fue partícipe de la persecución de una banda de delincuentes que había protagonizado un violento asalto a un local. Tras chocar con un auto estacionado, los antisociales huyeron a pie en medio de una feria libre de San Bernardo.

En Conchalí, en tanto, las autoridades llevaron adelante un complicado procedimiento por violencia intrafamiliar, donde un sujeto agredió a su pareja e intentó ingresar a la fuerza al domicilio. La situación fue denunciada por los propios vecinos.

Mega

Evaden control policial

Por otra parte, se realizó una fiscalización a un conductor que evadió un control. El hombre esperó llegar hasta su domicilio para presentarse ante Carabineros, puesto que no contaba con revisión técnica y mantenía 14 detenciones previas por diferentes delitos.

Finalmente, en Limache, los funcionarios policiales controlaron a una pareja en medio de una romántica cita, luego que uno de ellos mantuviera polvo blanco en su nariz. Tras resistirse, el hombre fue detenido por mantener droga en su poder.

