Atrapados 133 - Capítulo 27: Capturando a prófugos en el litoral

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros se trasladó hasta Cartagena para allanar una casa que se dedicaba a hacer after clandestino.

Tras lo anterior, un equipo policial detuvo a un auto de aplicación donde iba una mujer sospechosa, y resultó que tenía un cuchillo en su cartera, el que quiso esconder hasta el fin, además de varios papelillos con droga.

En Buin, persiguen a un hombre que fue sorprendido vendiendo sustancias ilícitas, quien se escondió en una casa que supuestamente era desconocida, pero terminó siendo de su familia.

Tráfico de droga en Melipilla y El Monte

Por otro lado, se realizó un operativo en Melipilla y El Monte para encontrar a la jefa de una banda de narcotráfico y lamentablemente, se encontraron con un niño con detenciones por porte de armas.

La acción no para y una patrulla en Quintero persigue a tres delincuentes que se dieron a la fuga, y al detenerlos, encontraron el auto con varias bolsas con drogas.

Finalmente, Carabineros se encontró con un hombre prófugo por homicidio y varios delitos más, y fue detenido, misma situación que vivió otra persona que había cometido un abuso sexual.

