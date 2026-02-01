Atrapados 133 - Capítulo 28: Ruidos molestos en Estación Central e inesperados controles de identidad

01 feb. 2026 - 23:15 hrs. | Act. 02 feb. 2026 - 09:42 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros empezó su recorrido por Macul, donde un partido de fútbol terminó en una inesperada riña entre una mujer y dos embarazadas.

Ambas alegaban que la mujer las había golpeado, mientras ella se defendía diciendo que nunca golpearía a una persona en proceso de gestación. De todas formas, todo terminó en nada, ya que nadie quiso poner una denuncia por violencia.

Asimismo, el equipo de Atrapados 133 se trasladó hasta Coquimbo y Valparaíso para acompañar a Carabineros en sus procedimientos habituales.

Atrapados 133 / MEGA

Ruido en la calle y detenciones por control de identidad

Precisamente, en Coquimbo los efectivos policiales se llevaron detenidos a dos sujetos, uno por consumo de droga en la vía pública y posible comercialización, y otro por porte de arma blanca.

Asimismo, en Estación Central, Carabineros fue parte de una fiscalización a un grupo de venezolanos que estaban escuchando música muy fuerte y tomando alcohol. Sin embargo, estos sujetos no estaban muy contentos con lo ocurrido y lanzaron más de un improperio.

Finalmente, las calles de Valparaíso fueron testigo de una persecución al más puro estilo de "Rápido y Furioso", donde un hombre decidió escapar de Carabineros sin tener respeto por la vida del resto y provocando un caos total.

