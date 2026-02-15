Atrapados 133 - Capítulo 30: El Festival de los delincuentes
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, y en plena temporada estival marcada por vacaciones a lo largo del país, Luis Ugalde presenta el irónico “Festival de los delincuentes”.
Se trata de un compilado de procedimientos policiales que deja en evidencia a los antisociales más torpes, los más temerarios y también a quienes ponen en riesgo la seguridad de los demás.
A lo largo del episodio se muestran diversos controles y fiscalizaciones, donde no faltaron los conductores en evidente estado de ebriedad, jóvenes sorprendidos manejando sin licencia y sujetos que intentaron evadir la acción policial con insólitas excusas.
Uno de los momentos más comentados fue el protagonizado por un hombre que, en medio de un control, intentó desviar la atención acusando a Carabineros de haber querido sustraerles un teléfono celular.
Lejos de prosperar su versión, el sujeto fue detenido de inmediato y trasladado a la comisaría para continuar con el procedimiento correspondiente.
Persecuciones por distintas calles, robos que afectaron a adultos mayores y múltiples infracciones completaron un capítulo que, fiel a su estilo, combinó tensión, sorpresa y situaciones tan increíbles como indignantes.
Sin duda, un “festival” que tuvo de todo y que volvió a dejar en evidencia el trabajo policial en terreno.
