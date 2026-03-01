Atrapados 133 - Capítulo 31: Persecusiones y una violenta encerrona en Las Condes
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros tendrá varios encuentros con delincuentes que querrán hacerse pasar por inocentes. Además, habrá con violentas persecuciones y también delitos graves.
La policía debió enfrentarse a una situación donde los vecinos y familiares del detenido se pusieron violentos en la comuna de Macul. Incluso, quisieron pegarle al camarógrafo.
Encerrona y persecusión
A las 23:00 horas de un sábado, dos amigas conversaban al interior de un auto antes de bajarse. Mientras eso ocurría, un grupo de antisociales llegó para hacerles una violenta encerrona.
Bajaron a ambas mujeres a golpes, dejando a una gravemente lesionada. Tras eso, vecinos del sector llamaron a Carabineros, quienes iniciaron una persecución hasta La Pincoya.
La policía encontró el auto que se encontraba abandonado y confesaron que es una práctica habitual en este tipo de delitos.
