Atrapados 133 - Capítulo 31: Persecusiones y una violenta encerrona en Las Condes

01 mar. 2026 - 23:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros tendrá varios encuentros con delincuentes que querrán hacerse pasar por inocentes. Además, habrá con violentas persecuciones y también delitos graves.

La policía debió enfrentarse a una situación donde los vecinos y familiares del detenido se pusieron violentos en la comuna de Macul. Incluso, quisieron pegarle al camarógrafo.

Encerrona y persecusión

A las 23:00 horas de un sábado, dos amigas conversaban al interior de un auto antes de bajarse. Mientras eso ocurría, un grupo de antisociales llegó para hacerles una violenta encerrona.

Atrapados 133, Mega.

Bajaron a ambas mujeres a golpes, dejando a una gravemente lesionada. Tras eso, vecinos del sector llamaron a Carabineros, quienes iniciaron una persecución hasta La Pincoya.

La policía encontró el auto que se encontraba abandonado y confesaron que es una práctica habitual en este tipo de delitos.

