Atrapados 133 - Capítulo 33: Ataque contra funcionario en Estación Central y sujetos parapetados en La Granja
En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros enfrentó distintos procedimientos policiales marcados por persecuciones, detenciones y situaciones inesperadas durante los operativos en terreno.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en Estación Central donde dos sujetos, sin previo aviso, dispararon hacia un funcionario de seguridad municipal, lo que ocasionó un enorme despliegue por parte de los efectivos policiales.
Fue así como en cooperación entre Carabineros y seguridad ciudadana lograron dar con los dos hombres que habían apuntado contra el funcionario municipal.
Delincuentes parapetados en La Granja
Por otra parte, un grupo de delincuentes logró escapar de Carabineros en un vehículo. Sin embargo, se parapetaron en una casa de La Granja, lugar al que llegaron varios efectivos policiales para sacarlos del hogar.
Asimismo, en Maipú, una patrulla de Carabineros realizaron una persecución a corta distancia en Camino a Rinconada, ya que los delincuentes iban en un vehículo que habían robado hace tan solo unas horas en medio de su tour delictual.
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