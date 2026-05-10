Atrapados 133 - Capítulo 41: Robo de autos en estacionamientos y desarmadurías en patio de casas

10 may. 2026 - 23:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Atrapados 133, las cámaras acompañarán a Carabineros en una intensa investigación contra una banda dedicada al robo de automóviles, cuyos integrantes operaban con un alto nivel de organización y audacia.

El grupo delictual actuaba incluso en estacionamientos privados de concurridos centros comerciales, donde quedaba en evidencia la planificación de sus delitos.

Cámaras de seguridad registraron cómo los sujetos lograban robar vehículos pese a contar con sistemas de seguridad, utilizando herramientas como una galleta para cortar trabas de rueda y concretar el robo en pocos minutos.

Uno de los aspectos más impactantes del caso fue el sofisticado método que utilizaban para vulnerar la seguridad de los recintos.

Según la investigación, la banda cubría la patente del vehículo robado posicionando otros dos automóviles, uno adelante y otro atrás, para impedir que las cámaras lectoras identificaran la placa patente, permitiendo así salir sin que la barrera del estacionamiento se cerrara.

¡Tenían una desarmaduría en el patio de una casa!

El operativo policial culminó con un exitoso allanamiento a distintos domicilios, donde Carabineros encontró una gran cantidad de evidencia: Patentes de vehículos, llaves de automóviles, millones de pesos en efectivo y rifles.

Sin embargo, uno de los hallazgos más sorprendentes fue el descubrimiento de una desarmaduría clandestina instalada en el patio interior de una vivienda.

En el lugar, presuntamente, desmantelaban los vehículos robados para vender sus piezas en el mercado ilegal. Además, la investigación permitió establecer que la banda también operaba mediante la compra y venta de automóviles de alta gama.

Todo sobre Atrapados 133