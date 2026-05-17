Avance del capítulo 43 de Atrapados 133: Carabineros lidera operativos y detenciones

17 may. 2026 - 23:35 hrs.

En el avance del capítulo 43 de Atrapados 133, Carabineros volverá a tomar velocidad para atrapar a los delincuentes en fuga.

Ya sea con maniobras en estrechos pasajes de la capital, o bien en los sinuosos caminos rurales de las regiones de Chile, los vehículos policiales seguirán dando caza a quienes incumplan la ley.

Procedimientos en el transporte público, choques a alta velocidad e incautación de droga también sorprenderán la próxima semana.

Atrapados 133 / Mega

Además, veremos detenciones en sectores comerciales y a plena luz del día, así como procedimientos nocturnos con allanamientos de por medio que pondrán a los delincuentes en serios aprietos. ¿Lograrán eludir a la justicia?

No te pierdas el nuevo capítulo de Atrapados 133, el domingo 24 de mayo después de Meganoticias Prime.

Todo sobre Atrapados 133