Atrapados 133 - Capítulo 54: Rescate de cachorros terminó con detenido en La Pintana

06 sept. 2026 - 23:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros y funcionarios municipales enfrentaron diversos procedimientos marcados por persecuciones, robos, tráfico de drogas y operativos de alto riesgo en distintos puntos de Santiago.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en La Pintana, donde funcionarios de Seguridad Municipal acudieron junto a personal veterinario para rescatar a cinco cachorros que, según una denuncia, se encontraban viviendo en malas condiciones al interior de un ruco.

El procedimiento estuvo a punto de salirse de control cuando el dueño del lugar se mostró hostil y amenazó de muerte a los funcionarios con un arma blanca y una pistola. Ante la situación, solicitaron apoyo de Carabineros, aunque finalmente lograron recuperar a los cachorros antes de retirarse del lugar. Posteriormente, el sujeto fue detenido por las amenazas.

Atrapados 133 / Mega

Persecuciones, drogas y robos

Otro procedimiento siguió a un sujeto que había asaltado a pasajeros de una micro utilizando una pistola. Tras escapar por las calles de La Florida, el delincuente fue detenido y se recuperaron los teléfonos que había arrojado durante la huida.

Más adelante, Carabineros desarticuló un punto de venta de droga luego de perseguir a varios sujetos que escaparon de una transacción. Uno de ellos se escondió en una vivienda donde los funcionarios encontraron droga dosificada, dinero en efectivo, una pistola a fogueo, un rifle a postones y un cuchillo, quedando detenido por infracción a la Ley 20.000.

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