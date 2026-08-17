Atrapados 133 - Capítulo 51: Una fina selección de los mejores momentos

17 ag. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 51 de Atrapados 133, un equipo de seguridad de Las Condes busca a un grupo de delincuentes que hicieron un portonazo y que luego protagonizaron un accidente de tránsito.

En un recorrido cotidiano, una patrulla de Carabineros se encuentra con una pelea de pareja bastante particular, donde los secretos comienzan a salir a la luz.

Una familia realiza un tour delictual donde sustraen alimentos y bebestibles para realizar una celebración en diversos negocios. Sin embargo, uno de los integrantes luego es detenido.

Atrapados 133

Un operativo en Puente Alto

Dos hombres planean robar una caseta de peaje en Puente Alto, pero antes son denunciados por conductores que los vieron. Uno de ellos es capturado, pero el otro escapa hasta un campo e, incluso, se mete a un canal, pero gracias al operativo policial, también fue detenido.

Las situaciones chistosas también ocurren y un hombre que corrió de una fiscalización de Carabineros, creyó que permanecía prófugo y nunca lo estuvo.

El equipo de Atrapados 133 revisó exhaustivamente los mejores momentos de toda la temporada y encontró unas joyitas dignas de recordar, en una fina selección.

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