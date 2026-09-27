Atrapados 133 - Capítulo 56: Carabineros sigue a bandas de jóvenes delincuentes por Santiago

27 sept. 2026 - 23:00 hrs.

En este capítulo de Atrapados 133, un equipo de fuerzas especiales está persiguiendo en Estación Central a una camioneta robada que avanza a gran velocidad.

El procedimiento es muy peligroso, ya que se cree que los delincuentes están armados, además de que cualquier mala maniobra puede terminar en un accidente fatal. Sin embargo, estos sujetos dejaron el auto de lado y comenzaron a correr.

Lo que nadie se esperaba es que un vecino del lugar se sumara a la persecución y, al atrapar a un delincuente, se dieron cuenta de que era un menor de edad, quien tuvo que ser protegido del resto de los vecinos que lo querían golpear.

Atrapados 133

Precisamente, las detenciones en persecuciones siguieron y la mayoría de ellos eran menores. Incluso, Carabineros detuvo a un grupo de niños en Villa Olímpica, donde el menor tenía solo 9 años.

Luego nos movilizamos hasta Quilicura, donde, en medio de un patrullaje, Carabineros se encuentra con una emergencia, ya que un niño está llorando en la calle tras ser atropellado por un motociclista.

Finalmente, nos trasladamos hasta Valdivia, donde personal del GOPE va a golpear un punto de distribución de droga que se ofrece por redes sociales.

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