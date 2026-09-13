Atrapados 133 - Capítulo 55: Persecuciones y detención de prófugos marcaron los procedimientos policiales

13 sept. 2026 - 23:27 hrs.

En este nuevo capítulo de Atrapados 133, Carabineros y funcionarios municipales protagonizaron diversos procedimientos policiales, entre persecuciones a alta velocidad, sujetos prófugos de la justicia y falsificación de documentos.

En Recoleta, Carabineros protagonizó un complejo procedimiento luego de que un sujeto prófugo de la justicia escapara durante una fiscalización. El individuo ingresó a una vivienda para evitar ser detenido y posteriormente salió por la ventana de la casa de un vecino, momento en que los funcionarios lograron acorralarlo.

Mientras que en Santiago Centro, uniformados persiguieron por kilómetros a un motochorro, quien se desplazó entre los vehículos y llegó a circular en contra del tránsito con el objetivo de evadir a los funcionarios. Sin embargo, su escape terminó abruptamente cuando chocó contra uno de los carabineros que participaba del procedimiento.

Mega

En otro punto de la capital, en Las Condes, funcionarios municipales retuvieron a una banda de delincuentes que robaba celulares en el transporte público, simulando ser pasajeros.

Finalmente, durante un control de identidad, Carabineros detectó a un ciudadano extranjero que no contaba con cédula chilena. Al revisar sus pertenencias, los funcionarios encontraron más de diez documentos de identidad falsificados. El sujeto fue detenido y quedó a disposición de la justicia por el delito de falsificación de instrumento público.

Todo sobre Atrapados 133