¡Se las sabía todas! Motoristas de la Municipalidad de Santiago detuvieron a un ladrón muy particular
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, un equipo de motoristas de la Municipalidad de Santiago capturó a un ladrón bastante particular.
Los trabajadores estaban haciendo una ronda por distintas calles de la comuna, cuando de pronto presenciaron un robo con sorpresa a un joven.
El delincuente salió corriendo como si se supiera de memoria las intersecciones del sector, pero los de seguridad comunal también conocían muy bien el lugar y lo persiguieron.
La personalidad del ladrón
Luego de varios minutos, lograron atrapar al delincuente y detrás venía la persona afectada. El ladrón empezó a decirle al joven que no lo demandara, pues no iba a servir de nada.
El discurso no cesó allí, ya que el asaltante también les comentó a los motoristas que al día siguiente iba a seguir delinquiendo e, incluso, iba a robar un camión.
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