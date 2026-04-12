¡Se las sabía todas! Motoristas de la Municipalidad de Santiago detuvieron a un ladrón muy particular

12 abr. 2026 - 22:50 hrs.

En el nuevo capítulo de Atrapados 133, un equipo de motoristas de la Municipalidad de Santiago capturó a un ladrón bastante particular.

Los trabajadores estaban haciendo una ronda por distintas calles de la comuna, cuando de pronto presenciaron un robo con sorpresa a un joven.

El delincuente salió corriendo como si se supiera de memoria las intersecciones del sector, pero los de seguridad comunal también conocían muy bien el lugar y lo persiguieron.

Atrapados 133

La personalidad del ladrón

Luego de varios minutos, lograron atrapar al delincuente y detrás venía la persona afectada. El ladrón empezó a decirle al joven que no lo demandara, pues no iba a servir de nada.

El discurso no cesó allí, ya que el asaltante también les comentó a los motoristas que al día siguiente iba a seguir delinquiendo e, incluso, iba a robar un camión.

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