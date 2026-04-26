Atrapados 133: Delincuente prófugo de la justicia se lanza al canal San Carlos para huir de Carabineros
En el nuevo capítulo de Atrapados 133, presenciamos una intensa persecución policial que se registró en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, donde un delincuente debió ser rescatado del canal San Carlos.
Todo comenzó luego de que tres sujetos fueran sorprendidos intentando robar un automóvil a dos mujeres. El hecho dio inicio a un amplio operativo de personal municipal y de Carabineros, que se desplegó para dar con el paradero de los involucrados.
Delincuente se lanza a canal para escapar
Durante la huida, uno de los antisociales no halló mejor manera de evitar ser detenido que lanzarse al canal San Carlos. La acción obligó a los funcionarios a cambiar el foco del procedimiento, ya que no solo debía ser capturado, sino también salvar su vida.
El individuo fue arrastrado por varios metros por la fuerte corriente y se negó a ser socorrido, todo para evadir a la policía.
Acorralado y sin posibilidad de escapar, el sujeto terminó por entregarse a Carabineros, quienes lograron sacarlo del canal y proceder a su detención.
El individuo era menor de edad y se encontraba prófugo de la justicia por el delito de robo con intimidación. Sus dos compañeros, ambos de 14 años, también fueron detenidos y acumulaban un total de 13 detenciones previas.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
De Chile a Europa: Así operan los "lanzas internacionales" en Roma y Barcelona
-
La increíble forma en la que Carabineros logró capturar a delincuentes tras encerrona
-
¡Se las sabía todas! Motoristas de la Municipalidad de Santiago detuvieron a un ladrón muy particular
-
Tras una intensa persecución: Detienen a sujeto que ayudó a escapar a delincuente en Atrapados 133
-
Se lanzó de un auto en movimiento: Delincuente protagoniza intensa persecución en Ñuñoa
-
Sujetos dispararon contra funcionario municipal: Revisa su detención en Atrapados 133