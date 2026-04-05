Tras una intensa persecución: Detienen a sujeto que ayudó a escapar a delincuente en Atrapados 133

05 abr. 2026 - 23:10 hrs.

En los mejores momentos de Atrapados 133, una intensa y peligrosa persecución policial se desarrolló en la comuna de Quilicura, donde Carabineros siguió a un camión que evadió una fiscalización.

El procedimiento se volvió especialmente complejo debido a que el vehículo ingresó a pasajes estrechos, poniendo en riesgo tanto a los funcionarios como a los vecinos del sector. En medio de la huida, uno de los sujetos se bajó del camión en movimiento e intentó escapar a pie, ocultándose entre los blocks del sector.

Tercer sujeto es detenido

Ante esta situación, Carabineros debió dividirse para continuar el operativo: mientras una patrulla siguió al conductor del camión, otros funcionarios iniciaron una persecución a pie para dar con el sujeto que había escapado.

Atrapados 133 / Mega

Durante el procedimiento, los efectivos lograron dar con un tercer individuo que habría colaborado en la huida del delincuente. El sujeto portaba una pistola, aunque intentó negar su participación en los hechos.

Además, en el lugar se encontró otra arma que habría sido lanzada por el primer sospechoso con la intención de evitar ser vinculado al delito. Tras revisar sus antecedentes, se confirmó que el detenido mantenía un amplio prontuario policial e incluso se encontraba prófugo por el delito de receptación.

Finalmente, el sujeto fue detenido y deberá enfrentar a la justicia por su participación en el procedimiento, mientras continúa la búsqueda del resto de los involucrados.

Todo sobre Atrapados 133