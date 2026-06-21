Una guagua quedó atrapada en una casa incendiada: Así fue el dramático rescate en Atrapados 133

21 jun. 2026 - 22:13 hrs.

En los mejores momentos de Atrapados 133, un dramático operativo de emergencia movilizó a funcionarios municipales de La Pintana tras recibir un llamado que alertaba sobre un incendio estructural con una guagua atrapada al interior de una vivienda.

La situación generó gran preocupación debido a que las llamas avanzaban rápidamente por el inmueble, mientras vecinos del sector intentaban contener el fuego con los elementos que tenían a su alcance. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron la magnitud del siniestro y confirmaron que un menor permanecía atrapado en una de las habitaciones.

Rescate contrarreloj de una guagua

A medida que transcurrían los minutos, la tensión aumentaba. La puerta de la habitación donde se encontraba el menor estaba bloqueada, por lo que vecinos y funcionarios buscaron distintas formas de acceder al lugar mientras continuaban las labores para controlar el incendio.

Atrapados 133 / Mega

En medio del desesperado operativo, uno de los vecinos logró rescatar al bebé desde el interior de la vivienda. Desde ese momento comenzó una carrera contra el tiempo para trasladar al menor a un centro asistencial, mientras un funcionario municipal le practicaba primeros auxilios durante el trayecto.

Tras llegar al hospital, el menor fue atendido de inmediato por personal médico. Los funcionarios que participaron en el rescate también debieron ser evaluados debido a la gran cantidad de humo inhalado durante la emergencia.

Finalmente, el procedimiento tuvo un desenlace positivo. Gracias al rápido actuar de los vecinos y de los equipos municipales, la guagua logró sobrevivir al incendio.

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