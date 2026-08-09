"Tuve que empezar a correr": Profesor que fue amenazado por alumno armado entrega dramático testimonio

09 ag. 2026 - 22:20 hrs.

En los mejores momentos de Atrapados 133, una patrulla de Carabineros respondió rápidamente a un llamado denunciando un hecho de violencia escolar.

En la comuna de Quinta Normal se llevó a cabo el operativo. Un estudiante amenazaba a un profesor con una pistola y, al llegar el equipo, otros funcionarios policiales ya estaban en el lugar y habían reducido al menor de edad.

Los propios compañeros del joven detenido fueron quienes se comunicaron con Carabineros.

Atrapados 133 / Mega

"Al chico se nos notificó que estaba con aparente consumo; lo encontramos cayéndose entre las plantas, lo llevamos a una zona de resguardo para que estuviera en espera de la mamá. De repente, el chico comienza a decir que yo le llamé a la mamá, empieza a buscar algo entre las ropas y saca el arma... Tuve que empezar a correr por acá adentro y dar notificación de cerrar las puertas para que estuvieran en resguardo", dijo el docente agredido.

Y añadió: "Ahí siento que me llega el cachazo en la cabeza, se me abalanza y tratamos de desviar el arma. Aquí, algunos colegas se acercaron a tratar de reducirlo".

Carabineros determinó que el arma era un revólver marca Olympic calibre 38, sin munición, que será periciando por personal especializado.

El joven detenido cuenta con un amplio prontuario policial que incluye dos detenciones por robo por sorpresa, además de cargos por porte de arma cortopunzante, receptación de vehículo motorizado y robo con violencia.

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