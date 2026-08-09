Atrapados 133 - Capítulo 50: Una persecución en pleno centro comercial

09 ag. 2026 - 22:30 hrs.

Atrapados 133 tuvo un capítulo especial por sus 50 episodios emitidos y, tal como es costumbre, comenzó con una de sus clásicas persecuciones.

Esta vez, tres patrulleros de seguridad municipal de Las Condes siguieron a un grupo de delincuentes que forzó la entrada en una de las casas de la comuna.

Uno de los antisociales sacó un arma por la ventana del vehículo en el que escapaban, pero la alta velocidad hizo lo suyo. Chocaron contra otro conductor y su auto se volcó. Uno de ellos intentó esconderse en un centro comercial, pero fue capturado por Carabineros.

Atrapados 133 / Mega

Conflicto en el aula

En un colegio de Quinta Normal, un alumno amenazó con un arma de fuego a uno de sus profesores y fueron los propios compañeros quienes hicieron el llamado a Carabineros.

Efectivos policiales lograron reducirlo y quitarle la pistola. El menor de edad ya tenía un amplio prontuario policial que cuenta robo por sorpresa, porte de arma cortopunzante, receptación de vehículo motorizado y robo con violencia.

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