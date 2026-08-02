Otakin en Picada - Capítulo 15: Otakin busca las mejores pastas de Santiago

02 ag. 2026 - 16:31 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el popular creador de contenido salió en busca de las mejores pastas de Santiago, un plato que, pese a su origen internacional, ya forma parte de la dieta cotidiana de los chilenos.

En esta oportunidad, recorrió dos locales que destacan por sus preparaciones artesanales y por mantener viva la tradición de la cocina italiana.

La primera parada fue Paparolla, un pequeño local ubicado frente al Parque Forestal que se ha transformado en una de las nuevas sensaciones gastronómicas del barrio. En el lugar, Otakin se puso el delantal para colaborar en la preparación de las pastas, conociendo de cerca todo el proceso de elaboración antes de sentarse a degustar unos fetuccini con salsa Alfredo, plato que evaluó tras la experiencia.

Mega

La tradición italiana llegó hasta Las Condes

La ruta continuó en La Nostra Casa, un restaurante donde las recetas familiares son el corazón de cada preparación. En el lugar, Otakin conoció a Tomás Paci, dueño del local, quien reveló que el proyecto nació como un homenaje a su abuela, manteniendo hasta hoy las mismas recetas que ella preparaba.

Como broche de oro, el influencer probó uno de los platos más emblemáticos de la carta: los Tortelline della Nonna, una receta que refleja el legado culinario de la familia y que fue sometida a la evaluación del conductor.

Todo sobre Otakin en picada