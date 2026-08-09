Otakin en Picada - Capítulo 16: Los expertos del picante

09 ag. 2026 - 16:18 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el creador de contenido quiso poner a prueba la resistencia de su paladar con las preparaciones más picantes y, para partir su recorrido, quiso comenzar con los verdaderos expertos.

En Quinta Normal está "El Rincón Mexicano", dirigido por Antonio Sánchez, quien llegó hace 10 años a nuestro país con las recetas familiares.

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Pero si el capítulo de hoy está dedicado al picante, Otakin debía partir con la prueba más difícil desde el principio. El chile habanero lo esperaba y, apenas le dio un mordisco, su cara se contrajo y se puso roja: "Me está picando la lengua... la boca se me va a hinchar".

Otakin en Picada / Mega

Tras comer una buena dosis de tacos, se trasladó a la comuna de Ñuñoa hasta la "Barra de Pickles" que se especializa en encurtidos y salsas.

Los hermanos Manuela y Lucas Iribarren crecieron en una familia amante del picante y, con viajes a Perú y México, se fascinaron con el sabor. Ahora, apuestan por una cocina que mezcla preparaciones del mundo con ese toque punzante.

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