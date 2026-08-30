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Orgullo Nacional - Capítulo 1: El circo de "Pastelito y Tachuela Chico"

  • Por Marcela Paillape

En este primer capítulo de Orgullo Nacional, Francisco "Chapu" Puelles fue a uno de los emblemas del entretenimiento nacional: el circo de "Pastelito y Tachuela Chico" para conversar con Agustín Maluenda, patriarca de la familia. 

En noviembre pasado tuvo una cirugía cardíaca y desde entonces necesita chequeos médicos regulares que no merman su inagotable energía. "La doctora me dio el pie para seguir trabajando y poniéndole el ánimo de siempre al mundo mágico que es el circo", confesó. 

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Su hijo Agustín, más conocido como "Pastelito", alabó la vitalidad de su padre: "No veo a mi papá en retiro, no lo veo dejando de ser payaso. Es bonito trabajar con él. Nosotros somos una familia muy apegada y todo esto nace cuando me fui a vivir al extranjero para iniciar esto con ellos, para tenerlos cerca". 

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Las proezas de "Chapu"

Pero ningún recorrido al circo está completo sin pasar por la pista y sumarse al espectáculo. 

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"Chapu" puso a prueba sus nervios de acero al cruzar el cable de equilibrio, se colgó del trapecio volante y usó las telas para volar sobre el escenario, demostrando su agilidad y fuerza. 

Y tras una extenuante tarde, qué mejor que terminar con un almuerzo en compañía del "Tachuela Chico" y su esposa Oscaria Ríos, con quienes compartió una íntima conversación. 

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