Orgullo Nacional - Capítulo 1: El circo de "Pastelito y Tachuela Chico"

30 ag. 2026 - 16:42 hrs. | Act. 31 ag. 2026 - 09:12 hrs.

En este primer capítulo de Orgullo Nacional, Francisco "Chapu" Puelles fue a uno de los emblemas del entretenimiento nacional: el circo de "Pastelito y Tachuela Chico" para conversar con Agustín Maluenda, patriarca de la familia.

En noviembre pasado tuvo una cirugía cardíaca y desde entonces necesita chequeos médicos regulares que no merman su inagotable energía. "La doctora me dio el pie para seguir trabajando y poniéndole el ánimo de siempre al mundo mágico que es el circo", confesó.

Su hijo Agustín, más conocido como "Pastelito", alabó la vitalidad de su padre: "No veo a mi papá en retiro, no lo veo dejando de ser payaso. Es bonito trabajar con él. Nosotros somos una familia muy apegada y todo esto nace cuando me fui a vivir al extranjero para iniciar esto con ellos, para tenerlos cerca".

Las proezas de "Chapu"

Pero ningún recorrido al circo está completo sin pasar por la pista y sumarse al espectáculo.

Orgullo Nacional / Mega

"Chapu" puso a prueba sus nervios de acero al cruzar el cable de equilibrio, se colgó del trapecio volante y usó las telas para volar sobre el escenario, demostrando su agilidad y fuerza.

Y tras una extenuante tarde, qué mejor que terminar con un almuerzo en compañía del "Tachuela Chico" y su esposa Oscaria Ríos, con quienes compartió una íntima conversación.

Todo sobre De Paseo