"Nueva etapa": Cony Capelli impacta a sus seguidores con inesperado cambio de look

04 sept. 2026 - 08:30 hrs.

Constanza Capelli sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras mostrar su nuevo cambio de look, que generó diversas reacciones.

La influencer acudió al salón del conocido estilista Jean Bohus, a quien le confió la tan difícil e importante misión de renovar su cabello.

El radical cambio de look de Cony Capelli

En la fotografía publicada por Bohus en colaboración con Capelli, aparece con nuevo color de cabello que impactó a los usuarios en Instagram.

Y es que la exGran Hermano decidió dejar atrás su cabello castaño para pasar a un tono mucho más oscuro. De hecho, fue ella misma la que declaró que se trataba de una "nueva etapa".

Como era de esperarse, su cambio de look no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente se agolparon en los comentarios.

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