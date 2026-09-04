"Me siento toda una...": Christell revive recordado viral chileno con ropa regalada por su madre

04 sept. 2026 - 09:30 hrs.

La cantante nacional Christell Rodríguez sacó risas a sus seguidoras al demostrar que este jueves se levantó imitando a un reconocido viral chileno.

Precisamente, la intérprete oriunda de la Región del Biobío declaró esta mañana que se levantó una de las prendas que le regaló su mamá y que, de un momento a otro, se percató de que se parecía demasiado a la "madre leona".

Recordemos que hace tan solo unos meses, Christell se convirtió en madre por primera vez en su vida, fruto de su relación con Roberto Parra, lo que la tiene muy feliz.

El viral que recordó Christell con su ropa

"Mi mamá me regaló este polerón y me siento toda una madre leona", escribió la cantante, quien en el video aparece realizando un baile de lado a lado.

Y es que en el video se puede ver cómo Christell está utilizando un "peludo" que se parece bastante al que ocupaba la mujer viral del video "madre leona".

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