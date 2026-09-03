Fran Maira adelanta nuevo proyecto tras complicada etapa de su vida: "Esta vez la historia la cuento yo"

03 sept. 2026 - 11:30 hrs.

"Hoy cuento mi verdad", dijo Fran Maira al anunciar en sus redes sociales un nuevo proyecto con el que busca relatar su propia versión de las experiencias que ha vivido en esta etapa de su vida.

El año 2026 ha sido complicado para la cantante, quien se vio involucrada en un proceso judicial tras protagonizar un accidente contra un motorista.

Luego, a inicios de agosto, estuvo internada en una clínica por un colapso emocional luego de denunciar en sus redes sociales haber sido víctima de un violento ataque.

A mediados del mes pasado reapareció en su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores que estaba "retomando" su camino y ahora vuelve con un nuevo proceso creativo.

Nuevo proyecto de Fran Maira

Francisca Maira publicó en Instagram un video que recoge algunas escenas de su vida reciente, entre ellas su regreso como cantante luego de la pausa que tomó tras el accidente.

"Esta vez la historia la cuento yo", escribió en la publicación, donde se aprecia un segmento de una entrevista en la que le preguntan a la artista qué le diría a su yo más joven.

"No sé, que confíe en ella, que no confíe tanto en la gente. Le hicieron daño a esa niña, así que la haría sentir bien", respondió.

Instagram @franmaira__

"Han pasado muchas cosas en mi vida, algunas muy lindas, otras no tanto. Algunas que todo el mundo conoce y otras que hasta ahora me había guardado para mí", expresó en el texto que acompaña al audiovisual.

"Quiero hablar de quién he sido, de las cosas que me han pasado y sobre todo, de quién soy hoy", dijo antes de recordar que para ella los últimos tiempos han sido difíciles e intensos.

"He cambiado, me he equivocado, he ganado, he perdido, me he caído y también he tenido que aprender a levantarme", sostuvo.

Al final de la secuencia se puede leer la frase "Oveja negra. Pronto", lo que sugiere que este sería el título de la nueva creación de la intérprete.

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