"Para siempre": La dedicatoria de Fran Maira a Raimundo Cerda por su duradera amistad

01 sept. 2026 - 17:00 hrs.

La amistad entre Fran Maira y Raimundo Cerda es una de las más fuertes en el mundo del espectáculo nacional y así quedó demostrado en el interior de Volverías Con Tu Ex? 2.

Precisamente, en una ocasión Raimundo Cerda se vio en la necesidad de defender a su amiga, quien estaba siendo negada por Austin Palao, lo que generó un conflicto de proporciones en el encierro.

Además, en el capítulo de este lunes, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron un duro enfrentamiento por su cercanía con la cantante.

Por lo mismo, Fran Maira decidió realizar un posteo en sus redes sociales donde dejó en claro el vínculo que tiene actualmente con Cerda.

Fran Maira dedica mensaje a Raimundo Cerda

"Nunca olviden que las relaciones de amor (pone emoji de corazón) son pasajeras, pero hay relaciones de amistad que son para siempre", escribió la cantante.

Enseguida, se puede ver que reposteó un video de distintos momentos que vivieron juntos y cómo se fue formando el lazo que los une.

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Asimismo, Rai ha recalcado en muchas ocasiones que Fran es su mejor amiga y que haría lo que fuera por defenderla en cualquier parte.

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