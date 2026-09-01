Romance y tensión: Me caso, pero contigo debuta con millonarias cifras a menos de 24 horas de su estreno

01 sept. 2026 - 16:40 hrs.

Me caso, pero contigo, la nueva teleserie vertical de Mega registró 2.665.080 reproducciones en sus 15 primeras horas en distintas plataformas digitales.

La historia del atribulado Martín (Daniel López), quien enfrenta la compleja decisión de casarse con Trini (Laura Vila) o seguir a quien cree que es el amor de su vida, Julieta (Octavia Bernasconi), logró una gran recepción en el público.

A solo 15 horas de su estreno, Me caso, pero contigo alcanzó 2.665.080 reproducciones en sus distintas plataformas digitales, considerando los contenidos publicados en el sitio de Mega, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.

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Me caso, pero contigo logra exitoso debut

Esta nueva producción de MegaShorts apuesta por una comedia romántica en formato vertical y que reúne por primera vez en este lenguaje a figuras consagradas de la ficción nacional como Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Osvaldo Silva, junto a nuevos talentos como Octavia Bernasconi, Daniel López, Laura Vila y Lukas Vergara.

La recepción en redes sociales también se ha visto acompañada por los comentarios del público, que ha destacado el elenco, un bien logrado tono de comedia con giros, humor y líos del corazón.

Laura Vila, quien interpreta a Trini, la novia, comenta: "Como actriz fue hermoso ver cómo se materializó este proyecto, realmente quedé muy contenta con el resultado final. En ningún momento me despegué de la historia y creo que eso siempre es un logro, porque también el guion está muy bueno y se adapta perfecto a los tiempos del formato vertical. Es una serie ágil, que te mantiene enganchada; pasan muchas cosas en distintos planos, en muy poco tiempo, y creo que eso la convierte en un producto interesante y, sobre todo, entretenido de ver”.

El complicado novio es encarnado por Daniel López, quien se declara orgulloso de compartir escena con este elenco: "Es muy reconfortante saber que las personas han permitido en poquito tiempo que esta historia los acompañe. Está llena de enganches para no soltar las contradicciones y las motivaciones de los personajes. Hay caos, hay amor, hay humor, y todo adaptado a un formato súper bien pensado. Además, hay un equilibrio generacional super virtuoso en el elenco".

Esta producción se suma a los estrenos de MegaShorts Salvando a Ema y Sofía en peligro. Con estas historias, el Área Dramática sigue explorando nuevos formatos y géneros, llevando su trayectoria y experiencia a una forma de consumo pensada especialmente para dispositivos móviles.

Cabe destacar que Me caso, pero contigo está disponible completa en MegaGo y los cinco primeros episodios gratis en redes sociales de Mega.

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