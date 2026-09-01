"Amé todos los detalles": Carolina Mestrovic comparte fotos de su baby shower y revela el nombre de su bebé

01 sept. 2026 - 16:20 hrs.

Carolina Mestrovic y su esposo Jonathan Freudman están en la dulce espera de su primer bebé juntos, una buena noticia que anunciaron el pasado mes de abril.

Luego de la revelación de género que organizaron en junio, este lunes festejaron el baby shower en honor a la niña, cuyo nombre dio a conocer en un post en Instagram.

El baby shower de la hija de Caro Mestrovic

En las postales publicadas por Caro Metrovic se aprecia que el tema central de la decoración fueron unas ilustraciones vintage de conejitos de cuentos de hadas, bajo una paleta de colores pasteles como beige, crema, verde y rosa suave.

"Baby shower de mi pequeña Emma. ¡Gracias, Ariana Freudman y Daniela Guerra por organizar este baby shower tan lindo! ¡Amé todos los detalles! ¡Y gracias a todos por su ayuda y compañía en ese día tan especial", escribió la artista en su publicación.

Como puede verse en las fotos, en la entrada a la fiesta había un cartel de bienvenida enmarcado con arreglos florales. Los invitados disfrutaron de una barra de café con una máquina de espresso, así como una estación de repostería y bocadillos.

La pareja de actores recibió buenos deseos y felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes dejaron mensajes como: "¡Qué bendición! Muchas felicidades": "¡Todo quedó espectacular! ¡Bellísimo!"; "Al elegir esos tonos pasteles, nada recargado, hacen notar aún más la elegancia de la decoración".

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