Alexandra Litvinova mostró el bautizo de su hija Bela y explicó la ausencia de Alexis Sánchez

01 sept. 2026 - 15:40 hrs.

Alexandra Litvinova compartió una serie de fotografías del bautizo de su hija Bela, ceremonia religiosa en la que no estuvo presente Alexis Sánchez.

Cabe recordar que el delantero se encuentra en Canadá, tras convertirse en el nuevo refuerzo del CF Montréal de la Major League Soccer (MLS).

Litvinova y sus cercanos estuvieron en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Cheliábinsk, Rusia, para que Bela recibiera el sacramento bajo la religión católica ortodoxa.

En las imágenes, la modelo y sus familiares vistieron con colores claros, mientras las mujeres se ponían velo.

Instagram de @litvinova_alexandra

"Uno de los días más hermosos y significativos del último año. Qué feliz estoy de haber compartido este momento tan especial con mi familia y mis amigos más cercanos. Mi corazón está en paz sabiendo que mi hija está protegida por Dios y rodeada del amor y la guía de sus padrinos", escribió en su publicación de Instagram.

Y ante los cuestionamientos de sus seguidores por la ausencia de Alexis Sánchez, su pareja dejó un comentario enfático: "Papá tiene un trabajo muy difícil, que le obliga a sacrificar gran parte de su vida personal y a perderse momentos como estos. Ténganlo presente la próxima vez que escriban algo poco amable sobre él".

Instagram de @litvinova_alexandra

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