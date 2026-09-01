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Llena de cables: El examen de Pamela Leiva para monitorear problema del sueño que sorprendió a seguidores instagram

Llena de cables: El examen de Pamela Leiva para monitorear problema del sueño que sorprendió a seguidores

  • Por Matías Rivera

La humorista Pamela Leiva sorprendió a sus seguidoras y seguidores al subir una fotografía donde aparecía con distintos cables alrededor de su cara y también parches. 

Cabe destacar que Pamela siempre es muy franca con los procesos a los que se somete, así como muy transparente al hablar de sus experiencias de vida, tal como lo hizo en su reciente libro. 

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El examen de Pamela Leiva

"Vamos a ver qué sale, buenas noches", escribió la comediante, quien con esto dio a entender de inmediato que se trataba de una polisomnografía. 

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Pamela Leiva
Instagram

Según Integra Médica, la polisomnografía es un "examen estándar para el diagnóstico del síndrome de apnea del sueño; además, se utiliza para el diagnóstico de diversas patologías de sueño".

Pasaron las horas y Pamela reapareció en redes sociales diciendo: "Ya salí de mi examen, salí duchadita, bañadita, dormí la raja, no me quería venir, me dieron desayuno y el informe me lo mandan en 10 días más, pero preliminarmente me dijeron que hago muy poquita apnea".

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