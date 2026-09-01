"Le queda espectacular": Skarleth Labra sorprende con luminoso cambio de look y recibe ola de elogios

01 sept. 2026 - 18:40 hrs.

Skarleth Labra apareció en redes sociales con un renovado cambio de look que no dejó indiferente a sus seguidores, quienes aprobaron su nueva imagen.

La influencer se acercó al peluquero Pablo Zelaznog para renovar su cabello, quien no dudó en compartir los resultados de su trabajo.

El cambio de look de Skarleth Labra

En la fotografía aparece Skar con su nueva cabellera: una tonalidad considerablemente más rubia con la que lucía anteriormente.

Instagram @pablozelaznog

Fue tanta la alegría de la joven que ella misma decidió exponer en su cuenta de Instagram su nuevo look. Eso sí, no entregó mayores detalles sobre el tono en específico que escogió.

La nueva apariencia de la Skarleh Labra provocó una ola de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su imagen.

"Qué guapa", "Bella y elegante", "Qué hermosa", "El rubio le queda espectacular a Skar", "Preciosa", son algunas de las reacciones que dejó el nuevo look.

Todo sobre Influencers