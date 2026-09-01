"No era fea, solo pobre": La Carlita muestra el antes y el después de su perfil tras procedimiento estético

01 sept. 2026 - 18:00 hrs.

La Carlita ha compartido algunos de sus procedimientos estéticos en redes sociales. Esta vez, con una fotografía evidenció un gran cambio de su rostro.

La influencer fue a una conocida clínica de estética facial y odontología de la comuna de Providencia que ella calificó como su "lugar favorito".

Con una imagen comparativa del antes y el después, la también comediante mostró las diferencias de su perfil. El puente de su nariz estaba ligeramente curvo y ahora luce completamente recto y con la punta levantada.

"Así yo era antes. Ahora tengo este perfilazo. No era fea, solo pobre", agregó La Carlita, con una postal de su matrimonio con Matt Hunter en el que se aprecia la intervención.

Instagram de @c4rliita

"No me arrepiento absolutamente de nada"

Anteriormente, la creadora de contenidos confesó haberse sometido a una lipotransferencia y aumento mamario. Sobre las operaciones, señaló en el podcast "Más que titulares" de Javiera Quiroga.

"Fue la mejor decisión que tomé. O sea, no hay nada más increíble que ponerse un vestido que antes no te quedaba y que ahora te quede. No me arrepiento absolutamente de nada. La pasé mal, sí. Doloroso físicamente, sí, emocionalmente también".

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