"Una mujer sencilla": Ignacia Fernández deslumbra con traje típico en Miss Mundo inspirado en obra teatral

02 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Una vez más, la representante de Chile en el Miss Mundo 2026, Ignacia Fernández, encantó al público y jurado con su traje típico.

Precisamente, la modelo y cantante de metal deslumbró con un traje que estuvo inspirado en la Carmela de San Rosendo, personaje principal de La Pérgola de las Flores.

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"La protagonista de La Pérgola de las Flores es una joven que llega desde el campo a Santiago cargando consigo su identidad, su espontaneidad y una fuerza capaz de transformar todo a su alrededor", escribió Ignacia.

Ignacia Fernández y su traje típico

"Una mujer sencilla pero decidida, que nunca necesita dejar de ser quien es para encontrar su lugar", aseguró.

Y es que el traje fue utilizado en "Dance Of The World", instancia en la que las participantes tienen la oportunidad de mostrar un traje típico de su país, asociado a las danzas.

"Esta interpretación lleva además un homenaje muy especial a Carmen Barros, la primera actriz que dio vida a Carmela en el estreno de La Pérgola de las Flores en 1960, dejando para siempre este personaje en nuestra memoria cultural", afirmó Ignacia.

En esa línea, añadió que este vestido ocupó nanotecnología Photio, la que permite que la tela purifique el aire simulando la fotosíntesis. Cada 1 m² de tela tratada equivale al poder purificador de 2 árboles maduros.

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