"¿Cuánto vale tu silencio?": Hermana de Neme pone en aprietos a animador al revelar sus 'papitas'

02 sept. 2026 - 17:00 hrs.

La tarde de este miércoles se vivió un hecho histórico en La Hora de Jugar, luego que José Antonio Neme fuese puesto en aprieto con la presencia de su hermana, María Fernanda.

La también periodista acudió al espacio de Mega para exponer todas las "papitas" mejor guardadas del animador, y así se lo hizo saber apenas se lo encontró frente a frente.

El encuentro entre Neme y su hermana

"¿Cuánto vale tu silencio?", lanzó Feña sin temor alguno, incluso causó un poco de impacto en su hermano, el que se tomó el tiempo para responderle: "Tú me debes bastantes favores, así que cuida tus palabras".

Mega

Tras ello, fueron Joaquín Méndez y Begoña Basauri los que comenzaron a realizar preguntas a la joven para que fuese revelando una que otra cosa, por ejemplo, si Neme es tan enojón como se muestra en pantalla.

También hubo instancia para contar anécdotas y relatar el doloroso viaje que realizaron los hermanos con un solo objetivo: que Neme lograse reconquistar el corazón de su antiguo amor.

Todo sobre José Antonio Neme