"Pelatzo": Vale Roth pasa a la peluquería y muestra espectacular cambio de look que logró en su cabello

02 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Vale Roth compartió a través de historias de Instagram el nuevo retoque de look que se realizó después de seis meses.

Precisamente, Vale ha tenido un año demasiado movido, y es que, entre las promociones para sus proyectos personales, así como los compromisos laborales, no se ha alcanzado a preocupar del todo de sí misma.

Por lo mismo, este martes se dio un espacio para ir hasta la peluquería y repasar, cuidar y masajear su cabello, dejándolo completamente distinto a cómo llegó.

El look actualizado de Vale Roth

En primera instancia, la bailarina subió varios videos de la peluquería y uno destacó en especial, luego de que Vale mencionara que era imposible relajarse en este lugar, ya que siempre debe tener muchos papeles encima.

Fue así como en sus siguientes historias mostró los resultados de su paso por la peluquería, y es en su primera historia donde se le ve modelar su pelo color brunette o chocolate con iluminación sobre él, acompañada de reflejos cálidos muy sutiles.

Enseguida subió otro video donde se le puede ver demostrando el mismo corte de pelo y tono, pero en esta ocasión alisado.

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