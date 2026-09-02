Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Pelatzo': Vale Roth pasa a la peluquería y muestra espectacular cambio de look que logró en su cabello instagram

"Pelatzo": Vale Roth pasa a la peluquería y muestra espectacular cambio de look que logró en su cabello

  • Por Matías Rivera

Vale Roth compartió a través de historias de Instagram el nuevo retoque de look que se realizó después de seis meses. 

Precisamente, Vale ha tenido un año demasiado movido, y es que, entre las promociones para sus proyectos personales, así como los compromisos laborales, no se ha alcanzado a preocupar del todo de sí misma. 

Lo más visto de Entretenimiento

Por lo mismo, este martes se dio un espacio para ir hasta la peluquería y repasar, cuidar y masajear su cabello, dejándolo completamente distinto a cómo llegó. 

El look actualizado de Vale Roth 

En primera instancia, la bailarina subió varios videos de la peluquería y uno destacó en especial, luego de que Vale mencionara que era imposible relajarse en este lugar, ya que siempre debe tener muchos papeles encima. 

Ir a la siguiente nota

Fue así como en sus siguientes historias mostró los resultados de su paso por la peluquería, y es en su primera historia donde se le ve modelar su pelo color brunette o chocolate con iluminación sobre él, acompañada de reflejos cálidos muy sutiles.

Enseguida subió otro video donde se le puede ver demostrando el mismo corte de pelo y tono, pero en esta ocasión alisado. 

Todo sobre Valentina Roth

Leer más de

Minuto a minuto