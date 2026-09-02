"El lugar más místico que conozco": Chantal Gayoso y Thiago Cunha cumplen viaje a mágico lugar histórico
Chantal Gayoso y Thiago Cunha se han convertido en una de las parejas más estables del escenario romántico nacional, y es que los bailarines hablan de su amor a los cuatro vientos.
Precisamente, su relación empezó en junio del 2020 cuando se conocieron en un programa de baile y desde ese momento se han vuelto inseparables, sumando años juntos e instancias inolvidables tanto para ellos como amigos y familias.
Y es así como uno de estos momentos lo dejaron implícito en redes sociales, y es que la pareja se dio un viaje de vacaciones al Patrimonio de la Humanidad Machu Picchu en Perú.
El viaje de Chantal Gayoso y Thiago Cunha
"Algo impresionante", escribió Chantal en un carrusel de fotografías donde se pueden ver distintas postales que tomaron este histórico y visitado lugar, siendo uno de los atractivos principales del país vecino.
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Asimismo, el bailarín brasileño también subió un carrusel con distintas fotografías de la travesía que tuvieron para llegar hasta este punto alto de Perú, disfrutando de la arquitectura, historia y tradiciones.
"El lugar más místico que conozco, teníamos que venir", aseguró Thiago, demostrando que era un viaje que esperaban mucho.
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