"De mí para mí": Coté López presume con humor el vistoso autorregalo que decidió enviarse

02 sept. 2026 - 13:20 hrs.

Coté López está de regreso en Chile desde Punta Cana, donde se refugió días después de verse envuelta en el escándalo de infidelidad de su exesposo Luis Jiménez a Gala Caldirola.

Durante su estadía en República Dominicana la empresaria ofreció disculpas públicas a la modelo española e incluso salió a defenderse de acusaciones de consumir sustancias ilícitas. Ahora deja atrás el conflicto y se toma la vida con humor, tal y como lo expresó en sus historias de Instagram.

El autorregalo de Coté López

Coté López publicó un breve video para enseñar un denso y vistoso ramo de flores que recibió, compuesto por una mezcla de rosas, margaritas y claveles.

"Te amamos", decía en una tarjeta dispuesta sobre el ramillete. "¡Gracias!", se le escuchó decir a la influencer con emoción.

En una siguiente historia se apreciaba el arreglo floral adornando una consola con espejo. "Miren ahí, claro, se ven súper lindas", comentó, antes de revelar el origen del obsequio.

"Bueno, en verdad me las mandé yo, de mí para mí. Ya, perdón, tenía que hacerme una broma... autobroma. Ustedes saben, es mi humor", comentó entre risas.

Instagram @cotelopezm

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