"Lo último que subiré del tema": Coté López se defiende de graves acusaciones en su contra con exámen privado
La polémica entre Coté López y Gala Caldirola por la infidelidad con Luis Jiménez causó mucho estrago en la farándula nacional. Sin embargo, las aguas son cada vez más tranquilas.
Precisamente, la semana pasada Coté dio una entrevista a un programa de espectáculos donde contó su versión de los hechos y pidió perdón a la modelo española por lo que había realizado.
No obstante, aunque Gala decidió perdonarla y todo parece estar bien entre ellas, la gente decidió no olvidar y siguieron acusándola de consumir sustancias ilícitas a través de redes sociales.
Coté López se defiende una vez más
A través de historias de Instagram, la empresaria nacional subió un documento en el que se veían los exámenes que se había realizado con fecha al 31 de agosto del presente año.
En dicho documento, se puede apreciar que Coté dio no reactivo a alcohol, anfetaminas, cannabinoides, cocaína, éxtasis, ketamina y metanfetaminas.
Una vez demostrado esto, Coté afirmó que "de verdad no puedo creer que tenga que hacer esto. Hoy cualquiera dice algo y todos le creen... Ojalá se tuviera un poco de responsabilidad; esto es lo último que subiré del tema".
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