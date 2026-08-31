Exactriz de Juego de Ilusiones anuncia el nacimiento de su bebé: "No existe palabra para describir"
La actriz Silvanna Gajardo, quien alcanzó fama gracias a su papel de Graciela en Juego de Ilusiones, anunció este lunes el nacimiento de su primer bebé.
Precisamente, la intérprete nacional está en una relación desde hace más de una década con Camilo Carmona, actor que también participó en Juego de Ilusiones dando vida a Manuel, funcionario de la cárcel "El Faro".
Y fue así como los meses pasaron y Silvanna finalmente pudo dar a conocer a sus seguidores que su bebé ya estaba en sus brazos.
Silvanna Gajardo anuncia el nacimiento de su bebé
"No existe palabra para describir lo que siento", expresó Silvanna a través de una fotografía posteada en sus historias de Instagram.
En estas fotos se puede ver a la bebé de fondo, con su cara borrosa, pero empuñando su manito, demostrando que se siente segura en la compañía de su madre y padre.
Cabe destacar que hace tan solo dos semanas había realizado su último posteo, donde confirmaba que llevaba 40 semanas de embarazo y se había realizado una sesión de fotos en la playa con Camilo.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de