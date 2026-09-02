Liga Femenina cierra su fase regular con tres partidos transmitidos por Mega: Conoce aquí los días y horarios

02 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Esta semana, Mega, Mega 2 y Mega GO transmitirán la última jornada de la fase regular de la Liga Femenina y el duelo pendiente entre Colo-Colo y Deportes Iquique.

En la fecha 26, Huachipato viajará para enfrentar a Universidad de Chile. Mientras tanto, Unión Española desafiará a Universidad Católica en la búsqueda de puntos para asegurar su participación en los playoffs.

La fase regular llega a su fin por Mega

El jueves 3 a las 10:30 horas por Mega 2 se transmitirá el duelo reprogramado de la fecha 18, de Colo-Colo vs. Deportes Iquique en el Estadio Monumental, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada. Las albas se preparan para su último partido de la fase, mientras que las dragonas celestes, con 27 unidades, necesitan concentrarse para no quedar afuera de los playoffs.

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Luego, el sábado 5 a las 16:40 horas por Mega se emitirá la fecha 26 con el choque entre Universidad de Chile vs. Huachipato, con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Camila Romero. Las Leonas llegan al enfrentamiento asentadas en el tercer puesto de la tabla, mientras que las acereras buscarán seguir escalando posiciones en la tabla.

El domingo 6 a las 14:00 horas por las pantallas de Mega 2 se transmitirá el duelo entre Unión Española y Universidad Católica, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Alejandro Astudillo. Las cruzadas se encuentran con el subliderato asegurado de la liga, mientras que las hispanas no se relajan en esta última fecha y aún se juegan un cupo dentro de la fase de eliminación directa.

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