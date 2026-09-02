"Karim lo acaba de romper": Desbordes echa al agua a Butte tras 'fallido' cañonazo del Cerro Santa Lucía

02 sept. 2026 - 13:40 hrs.

Un divertido chascarro se vivió la mañana de este miércoles en Mucho Gusto, con el "fallido" cañonazo del Cerro Santa Lucía y Karim Butte.

Y es que la Municipalidad de Santiago confirmó el regreso oficial del tradicional "cañonazo de las 12:00", práctica que entre los años 1824 y 2019 marcó puntualmente el mediodía.

Con el objetivo de ser testigo de dicha tradición, el periodista Karim Butte se reunió con el alcalde Mario Desbordes junto al cañón Krupp de 75 milímetros del Cerro Santa Lucía.

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La expectación en el matinal era tal que el exfiscal Sabas Chahuán mostró su sorpresa cuando el mediodía ya había pasado y no hubo ningún solo disparo.

Entre risas, y tras ver a Karim Butte jugando con una de las manillas, Desbordes lanzó: "Ha durado 110 años el cañón y Karim lo acaba de romper".

Karen Doggenweiler se tomó de la acusación del jefe comunal para recordar la vez que el periodista rompió el Copihue de Oro de José Antonio Neme. "Al igual que el Copihue del José. Es que Karim es manitos de hacha, en serio", afirmó.

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