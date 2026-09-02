Detienen a falsos trabajadores de casa de cambio en pleno centro: Uno llevaba tobillera electrónica

02 sept. 2026 - 13:05 hrs.

El equipo de Mucho Gusto fue testigo de la detención de dos personas que se hacían pasar por trabajadores de una casa de cambios de dinero en el casco histórico de Santiago.

El operativo ocurrió cerca de las 10:30 horas, en las inmediaciones del Paseo Banderas, donde funcionarios municipales identificaron a esta banda dedicada a embaucar a turistas que pasean por el centro de la capital.

Falsos trabajadores de casa de cambio

Los dos individuos operan de una manera ya conocida: Usan trajes formales para captar extranjeros y ofrecer un cambio de dinero conveniente a pesos chilenos. Sin embargo, el negocio nunca se concreta, ya que mientras piden que los esperen para ir a la casa de cambio de la que supuestamente son agentes, terminan arrancando de sus víctimas.

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Los laberintos de las tradicionales galerías del sector son su punto de escape. Según transeúntes y trabajadores del casco histórico, llevan años estafando turistas, son detenidos y vuelven a delinquir.

En esta ocasión no solo llamó la atención sus trajes formales, sino que uno de ellos tenía nada menos que una tobillera electrónica en su pierna izquierda, es decir, mientras debía ser monitoreado cada uno de sus movimientos por delitos anteriores, nuevamente estaba desafiando a la ley.

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