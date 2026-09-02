Nueva intervención en barrio Meiggs: Retiran estructuras irregulares e instalan nuevas rejas perimetrales

02 sept. 2026 - 08:54 hrs.

La madrugada de este miércoles se realizó una nueva intervención en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, con el fin de erradicar la presencia de comercio ambulante y los denominados toldos azules.

El procedimiento comenzó cerca de las 06:00 horas con equipos de seguridad de la Municipalidad de Santiago con Carabineros en Salvador Sanfuentes entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana.

Instalan nuevas rejas en barrio Meiggs

Los trabajos contemplaron el despeje y retiro de elementos asociados al comercio ilegal, además de cámaras de seguridad irregulares. Asimismo, se realizaron labores de limpieza y aseo.

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Posteriormente, se procedió a la instalación de nuevas rejas perimetrales, con el objetivo de aumentar la seguridad en el lugar.

Al respecto, el director de la seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, explicó que se trata de la cuarta intervención en el barrio Meiggs desde que asumió el alcalde Mario Desbordes, la cual busca recuperar el control del espacio público y evitar las aglomeraciones y desórdenes.

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