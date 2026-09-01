Enorme socavón obliga a cortar ruta que une Pucón y Villarrica: Familia debió ser evacuada

01 sept. 2026 - 11:45 hrs.

Debido a un gran socavón se cortó completamente una de las rutas que une Pucón con Villarrica, en la Región de La Araucanía.

Un equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta la llamada Segunda Faja, en el sector Candelaria, donde la acumulación de agua y sedimentos terminó por provocar el deslizamiento de tierra y también grietas en el pavimento.

Enorme socavón en ruta que une Pucón y Villarrica

Esteban Backit, encargado de Emergencia de la comuna de Pucón, señaló que la "fisura ha aumentado considerablemente en su diámetro, digamos, y el socavón ha ido aumentando también".

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"Se ha tomado la decisión de cortar el tránsito en el sector producto de la situación en la que nos encontramos, ya que podría seguir aumentando esta fisura", agregó.

A raíz de la decisión de las autoridades de cortar la ruta, una familia que habita una vivienda en el sector debió ser evacuada durante la jornada del lunes. Y es que la acumulación de agua y remoción en masa no solo dejó inestable el terreno, sino que también ocasionó la caída de un estanque de agua.

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