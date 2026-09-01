Cambio de hora en Chile: Experto advierte efectos en el sueño y pide que sea la última modificación

01 sept. 2026 - 11:25 hrs.

El próximo sábado 5 de septiembre, gran parte de los chilenos pasará al horario de verano, lo que implica adelantar los relojes en 1 hora.

De esta forma, cuando sean las 00:00 horas del domingo 6 de septiembre, los relojes deben ser adelantados para que queden a las 01:00 horas de la madrugada.

¿Cómo afecta el cambio de hora?

Sin embargo, este cambio de hora genera opiniones divididas entre los ciudadanos debido a las eventuales desregulaciones en el sueño y a que los días se vuelven cada vez más largos.

Mega

Desde hace años que los expertos han mostrado su total rechazo a estas modificaciones horarias, y así lo hizo saber una vez más Patricio Mardones, presidente de la Red Nacional de Salud, quien explicó que estos cambios generan un desbalance en distintos grupos de la población.

Señaló que "los adultos mayores, sus fenómenos neuroadaptativos se están perdiendo, debutan con mayor cantidad de accidentabilidad, irritabilidad y desorientación, estrés. En los niños pequeños, fundamentalmente, los fenómenos de concentración y estrés se incrementan, se desregulan”.

En ese sentido, Mardones afirmó que "nosotros lo que hemos solicitado es que el Supremo Gobierno de Nación se deje sin efecto (...) Si vamos a cambiar el horario, que sea la última vez, no podemos afectar la salud de tanta gente".

Todo sobre Cambio de hora